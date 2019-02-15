В Пекине пройдет заседание китайско-саудовской комиссии

Пекин, , 20:04 — REGNUM 21−22 февраля в Пекине пройдет третье заседание китайско-саудовской совместной комиссии высокого уровня. Саудовскую сторону на нем будет представлять наследный принц, министр обороны Королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который совместит сопредседательство в комиссии с официальным визитом в КНР, сообщает 15 февраля Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Сообщается, что наследный принц прибывает в Китай по приглашению члена Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, первого вице-премьера Хань Чжэна, и сопредседательствовать в совместной комиссии они будут вдвоем.

Отметим, что наряду с поддержкой на Среднем Востоке Ирана, Китай активно налаживает контакты с Саудовской Аравией, которая позиционирует себя геополитическим противником Ирана.