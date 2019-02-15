Депутат призвал Киев дать Донбассу «особый статус» на несколько лет

Киев, , 20:01 — REGNUM Соглашения по установлению мира на Донбассе должны выноситься на всеукраинский референдум. Об этом 15 февраля заявил депутат, основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Нужно выходить на прямые переговоры с непризнанными республиками. Как только пройдут президентские выборы, как только сменится эта власть, будут сформированы официальные делегации со стороны Украины, которые будут вести переговоры. После того, как будут наработаны соглашения, должен состояться всеукраинский референдум по их утверждению. Судьбоносные решения по таким чувствительным вопросам должен принимать только народ», — считает Бойко.

Он предложил Киеву применить опыт Колумбии для установления мира на Донбассе.

«В Колумбии 52 года шла война, было убито больше 220 тысяч человек. В 2016 году был подписан мирный договор, повстанцы разоружились, страна вернулась к мирной жизни. Мы изучили этот опыт и выделили три фактора, наличие которых является залогом для прекращения конфликта. Первый — это политическая воля руководителя страны. Второй — это прямые переговоры противоборствующих сторон. И третий — это наличие надежных гарантов, которые будут следить за соблюдением достигнутых соглашений», — рассказал Бойко.

По его словам, правительству Украины нужно на несколько лет предоставить Донбассу «особый статус». Бойко считает, что Минские соглашения должны остаться базой для достижения мира.

«Два ключевых момента должны быть выполнены после того, как будет отведено вооружение. Должен быть принят закон об особом статусе этих территорий на несколько лет, и второе — это закон об амнистии для тех, кто не совершал тяжких преступлений. Потому что сегодня, учитывая так называемый закон о реинтеграции Донбасса, любой учитель или врач, который работает на неподконтрольной Киеву территории, может попасть под уголовное преследование как пособник сепаратистов. И вот для этих людей должен быть четкий сигнал, что они являются гражданами нашей страны и могут вернуться», — добавил Бойко.

Как сообщалось, 15 февраля депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что Украинская православная церковь может стать посредником в переговорах Украины с представителями ДНР и ЛНР.