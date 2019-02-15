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Глава венесуэльского МИД объявил о создании группы в защиту Устава ООН

Политика

Соответствующее заявление сделано с трибуны ООН в её нью-йоркской штаб-квартире

Нью-Йорк, США, 15 февраля 2019, 20:01 — REGNUM  Синьхуа 15 февраля широко освещает заявление, сделанное в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасом.

Глава венесуэльской дипломатии в сопровождении представителей более десяти стран сообщил с трибуны ООН информацию об их объединении в группу защитников Устава ООН и суверенных прав государств-участников этой организации, которая будет координировать свои действия. Список членов группы агентство не обнародует, но речь идет о «важных» государствах-членах ООН.

Группа собирается отстаивать нарушающиеся в настоящее время положения Устава ООН о суверенном равенстве, мирном урегулировании международных споров, уважении территориальной целостности и политической независимости и невмешательстве во внутренние дела.

По словам Хорхе Арреаса, в ближайшее время страны-участницы группы предпримут ряд действий, направленных на «пробуждение масс». Министр призвал всех членов ООН поддержать эти действия и присоединиться к группе.

Напомним, что в Венесуэле разразился внутриполитический кризис, когда объявивший себя «временным президентом» лидер оппозиции Хуан Гуайдо попытался навязать стране двоевластие, а США и ряд других западных, а также латиноамериканских стран, находящихся под американским влиянием, признали этот шаг, обозначив внешнее вмешательство во внутренние дела Каракаса.

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Политический кризис в Венесуэле
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