Помпео прокомментировал заявления Мадуро о переговорах с США

Рейкьявик, , 19:41 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о переговорах с Соединенными Штатами и готовности к встрече с президентом США Дональдом Трампом, 15 февраля передает агентство Reuters.

Помпео заявил журналистам в Рейкьявике, что пожелание президента Венесуэлы о встрече с Трампом говорит о том, что Мадуро понимает, что «отвергнут» народом Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 февраля Мадуро заявил журналистам, что Венесуэла ведет закрытые переговоры с Вашингтоном, а сам он «в любое время» готов к встрече с Трампом.

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