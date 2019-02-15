США ввели санкции против разведки и национальной полиции Венесуэлы

Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Под новые санкции Вашингтона попадали руководители Боливарианской службы национальной разведки и Боливарианской национальной полиции Венесуэлы. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба министерства финансов США.

В чёрный список Вашингтона включены глава разведывательной службы Венесуэлы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера и его первый заместитель Хильемаро Хосе Родригес Мукура.

Также под санкции попали командующий спецподразделениями национальной полиции Венесуэлы Рафаэль Энрике Бастардо Мендоза и командующий президентской гвардией Иван Рафаэль Эрнандес Дала.

По мнению американской стороны, все эти лица причастны к нарушениям прав человека и «репрессиями против гражданского общества и демократической оппозиции».

Ранее сообщалось, что под новые санкции Соединённых Штатов также попал министр нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо. По мнению Вашингтона, венесуэльская госкомпания на протяжении долгого времени использовалась в качестве «источника коррупционных доходов».

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