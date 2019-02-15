Дональд Трамп анонсирует введение чрезвычайной ситуации в США

Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Намерение объявить чрезвычайную национальную ситуацию на американской границе высказал президент США Дональд Трамп 15 февраля, выступая перед политиками и журналистами в Белом доме.

Начав свое выступление с описания последних дипломатических шагов США, включая переговоры с Китаем и Северной Кореей, Трамп поделился своим соображением о том, что, контролируя так много в мире, США не контролируют собственную границу.

«Я собираюсь подписать чрезвычайное положение в стране… Я прошел на очень простом лозунге: «Сделаем Америку снова великой». Мы не можем сделать Америку снова великой, если мы не контролируем границу».

Президент США заявил, что объявление ЧС — не исключительное для его страны событие, оно происходило очень часто и по гораздо менее значимым случаем. Но сейчас речь идет о национальной безопасности, о наркотрафике, незаконном ввозе оружия и торговле людьми.

«В нашу страну вторгаются наркотики и оружие. Это нужно остановить, но очень сложно. А со стеной это будет проще. Если у вас нет стены — у вас нет страны».

Подписание ЧС может позволить Трампу направить деньги на строительство стены с военных и других счетов.