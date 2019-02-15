Израиль и еврейский вопрос возвращаются в Польшу

Станислав Стремидловский, , 19:19 — REGNUM

Евреям в Польше не везет. В этом смог сегодня, 15 февраля, убедиться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, попытавшийся ночью вылететь из варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена обратно на родину. Глава правительства принимал участие в организованной американцами конференции по Ближнему Востоку. Ночью, когда самолет с израильской делегацией выруливал на взлет, в лайнер врезался буксировщик. Нетаньяху с супругой вернулись в гостиницу, а его советники по национальной безопасности и обороне на всякий случай остались ночевать на борту. В результате израильтяне смогли покинуть Польшу только после полудня.

И это не единственное, что омрачило пребывание премьера в Варшаве. Гости и принимающая польская сторона оказались в неприятной ситуации, когда вчера, 14 февраля, израильская газета The Jerusalem Post опубликовала сообщение о том, что в Музея истории польского еврейства Polin Нетаньяху будто бы сказал, что «поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был судим за такие заявления». Из контекста следовало, что премьер якобы имел в виду всю польскую нацию. Разразился скандал, причем, как в Польше, так и Израиле. МИД Польши вызвал посла Израиля Анну Азари и попросил ее дать разъяснения. Она уточнила, что слова премьера процитированы неверно. В свою очередь у советника президента Польши Анджея Зибертовича сложилось впечатление, что «это проявление информационной войны с Польшей с целью отвлечь внимание от ключевых моментов конференции по Ближнему Востоку, думаю, это могло быть вмешательство России». Зибертович добавил при этом, что у российского меньшинства в Израиле большое влияние на политическую сцену в стране, то есть заодно включил в число «диверсантов» и самих евреев, переехавших в Израиль из России.

В Израиле же Нетаньяху досталось от главы оппозиционной партии «Еш Атид» Яира Лапида. Он заявил, что израильтянам не нужно давать объяснения полякам. «Вместо того, чтобы поляки извинились перед нами за миллионы погибших в Польше во время Холокоста, за сотрудничество с нацистами, Нетаньяху извинился перед ними во второй раз, — сказал Лапид. — Его поездка в Польшу стала пиаром и политической катастрофой». Накануне парламентских выборов в Израиле боевые стычки на этом поле, видимо, пройдут еще не раз. Однако перед премьером стоит важная задача: выстроить более тесные связи с Польшей и другими странами Центральной и Восточной Европы, чтобы противопоставить этот блок Западной Европе. В музее Polin Нетаньяху, вспоминая трагичную историю, провел различие между прошлым и настоящим, подчеркнув, что сегодня с антисемитизмом хуже в Западной Европе, чем в Восточной. А на следующей неделе в Израиле состоится саммит Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), на котором, по мнению израильских изданий, будет рассмотрен вопрос, как «четверка» могла бы «помочь бороться с тем, что Нетаньяху считает несправедливой политикой Европейского союза по отношению к Израилю».

На этом пути премьера ждет немало испытаний. Прежде всего, в силу негативной исторической памяти в самом Израиле. Некоторые наблюдатели считают, что Нетаньяху «заключает сделку с дьяволом», идя на сотрудничество с правительствами, которые «отрицают роль своей страны в Холокосте». В этой связи упоминаются Венгрия, Литва, Польша и Украина. Вопрос в том, что, как замечает американское издание The Jewish Star, Варшава и Будапешт «могут быть постыдными ревизионистами», однако «они также являются убежденными сторонниками Израиля. Венгрия, где правительство Виктора Орбана выделило 3,4 миллиона долларов на борьбу с европейским антисемитизмом, является одной из самых безопасных стран в Европе для евреев». Помимо того, Будапешт политически поддерживает Израиль, идя в фарватере администрации американского президента Дональда Трампа. Варшава труднее, со скрипом, но под давлением Вашингтона тоже пытается идти на уступки еврейскому сообществу.

Проблем для поляков здесь больше создают США, чем Израиль. «Польский триумф», которым должна была стать статусная конференция по Ближнему Востоку, омрачил в глазах Варшавы государственный секретарь США Майк Помпео. И сделал это дважды. Во-первых, он призвал Польшу решить вопросы, связанные с возвращением имущества жертвам Холокоста, что поляки воспринимают как заботу американцев «о евреях и их потомках, живущих в Соединенных Штатах» и отвергают требования о новых выплатах, считая, что вопрос был решен в 1960-х годах. Во-вторых, в качестве примера «неукротимого польского духа» Помпео назвал Фрэнка Блейхмана, который во время Второй мировой войны сражался в оккупированной Польше в рядах еврейского сопротивления. Однако Блейхман в своих мемуарах, изданных в 2009 году обвинил в антисемитизме Армию Крайову, что полностью противоречит нынешней концепции польских властей, да еще во время войны кооперировался с «коммунистической» Армией Людовой.

Сможет ли Варшава выдержать такое совместное давление США и Израиля, которые вынуждают ее переписать историческую память и подчиняться в сфере текущей внешней политики? Для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) — это огромный вызов. Правый лагерь должен учитывать настроения своего электората, а он начинает закипать. Поэтому президент Польши Анджей Дуда намекает, что саммит Вышеградской группы может быть перенесен из Израиля в Варшаву, а премьер-министр Матеуш Моравецкий рассматривает возможность отмены визита в израильскую столицу. Хотя, на наш взгляд, польские политики все-таки будут вынуждены не изменять планов. Варшава прочно завязла: США и Израиль едины в желании создать в Евросоюзе фронду, которая будет противостоять курсу «европейских локомотивов». Интересно в этой связи и то, что же в итоге американцы и израильтяне сделают с политикой исторической памяти, которую продвигает сейчас «Право и Справедливость». Если «герои» из Армии Крайовой и «проклятых солдат» вдруг снова окажутся не героями, то дело может дойти и до восстановления памятников благодарности Красной Армии на центральных площадях польских городов.