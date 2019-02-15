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Украина и США проведут военные учения в Чёрном море летом 2019 года

Политика

Учения будут проходить в первой половине июля в северо-западной части Чёрного моря

Киев, 15 февраля 2019, 19:17 — REGNUM  Украино-американские совместные военные учения Sea Breeze пройдут в Чёрном море с 1 по 12 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«Уже сейчас организаторы из Америки говорят, что главным преимуществом будет масштабность и уникальный формат проведения манёвров, ведь военнослужащие украинских подразделений совместно с партнёрами будут выполнять задачи по стандартам НАТО с использованием всех нормативных документов международной организации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что учения будут проходить в северо-западной части Чёрного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины.

Напомним, ранее на неделе замминистра иностранных дел России Григорий Карасин назвал «опасной идеей» проведение в Чёрном море учений Sea Breeze — 2019. По его словам, российская сторона намерена «изучить все факты» о предстоящих военных манёврах.

Читайте ранее в этом сюжете: Что будут отрабатывать военные Украины и США на учениях Sea Breeze-2019?

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Военные учения
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