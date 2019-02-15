В Мюнхене Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД Южной Кореи

Мюнхен, Германия, , 19:13 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи Кан Ген Хва начали встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает 15 февраля РИА Новости.

В переговорах также участвуют заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Игорь Моргулов.

Отмечено, что стороны воздерживаются от протокольных заявлений и эта особенность характерна для большинства встреч этой конференции.

Как и на многочисленных встречах, состоявшихся здесь ранее, министры не делали протокольных заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, самой продолжительной встречей главы МИД России в Мюнхене стали переговоры с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

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