Названы условия участия Порошенко в теледебатах

Киев, , 19:08 — REGNUM Руководитель избирательной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко Игорь Грынив назвал условия, при которых действующий глава государства примет участие в предвыборных теледебатах. Об этом Грынив заявил на брифинге сегодня, 15 февраля.

По словам Грынива, теледебаты будут необходимы во втором туре президентских выборов, если он состоится.

«Во втором туре дебаты необходимы… Если Порошенко не выиграет в первом туре, то мы точно будем настаивать на их проведении во втором туре», — сказала глава избирательной кампании Порошенко.

Также Грынив отметил, что перед первым туром проведение теледебатов выглядит весьма проблематично, так как кандидатами в президенты Украины зерегстрированы 44 человека.

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