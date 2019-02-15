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«Северный поток — 2», Сирия и Украина. Лавров и Маас пообщались в Мюнхене

Политика

Главы МИД России и Германии встретились на полях Мюнхенской конференции

Мюнхен, Германия, 15 февраля 2019, 18:56 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Хайко Маас на полях Мюнхенской конференции обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2», процесс урегулирования в Сирии и ситуацию на Украине, сообщает 15 февраля пресс-служба МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями о «политическом урегулировании конфликта в Сирии» и «кризисе на Украине», а также обсудили ход строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2», идущего по дну Балтийского моря, является одним из главных компонентов российско-германских отношений.

Против реализации этого проекта выступают США, а также Польша, страны Прибалтики и Украина.

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