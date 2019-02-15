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Путин рассказал о своей травме во время тренировки с дзюдоистами

Политика

Травма была незначительной

Путин рассказал о своей травме во время тренировки с дзюдоистами
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на тренировке по дзюдо

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 18:52 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его травма на тренировке со сборной России по дзюдо в Сочи была незначительной. Об этом глава государства заявил журналистам сегодня, 15 февраля.

«Да ничего, дёрнул немножко, ноготь содрал… Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер накануне посетил центр спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи. Там же Путин принял участие в тренировке с членами сборной России по дзюдо.

В ходе тренировки Путин получил незначительную травму пальца на правой руке. Травма была тут же обработана и глава государства продолжил тренировку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали эпизод с «травмой» Путина

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