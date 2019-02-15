Киргизия пытается разработать стратегию борьбы с финансированием терроризма

Бишкек, , 18:49 — REGNUM Киргизия находится под усиленным наблюдением Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщила пресс-служба киргизстанской финансовой разведки.

В ведомстве отмечают, что по этой причине вопросы проведения национальной оценки рисков и разработки национальной стратегии являются приоритетными для республики.

По словам председателя службы финансовой разведки Гуламжана Анарбаева, «многие страны, в том числе Киргизия сталкиваются с трудностями при выборе или разработке методологии проведения национальной оценки рисков».

"Проведение национальной оценки рисков остается довольно непростой задачей, многие трудности можно преодолеть, выработав системный подход по сбору и анализу данных, что позволить получить важную и необходимую информацию для оценки рисков», — подчеркнул он.

Поэтому евразийские специалисты помогут республике разработать и внедрить методологию проведения национальной оценки рисков, с учетом передовых международных практик.

Также финразведка Киргизии договорилась с представителями Европейского союза о содействии разработке национальной оценки рисков и разработке национальной стратегии в первом полугодии 2019 года в рамках проекта ЕС по вопросам противодействия наркотикам и оргпреступности.

ИА REGNUM напоминает, что в середине декабря 2018 года служба финансовой разведки Киргизии начала формировать реестр владельцев банковских счетов и ячеек, для чего запросила у коммерческих банков информацию обо всех их клиентах.

В ведомстве обосновали необходимость такой базы данных попыткой повысить эффективности противодействия финансированию террористических организаций и получению преступных доходов коррумпированными чиновниками.

Однако, Союз банков Киргизии отказался выполнять требование финразведки, ссылаясь на то, что оно нарушает принцип соблюдения банковской тайны и противоречит закону «О банках и банковской деятельности».