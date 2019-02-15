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Мадуро сообщил о «полном успехе» военных учений в Венесуэле

Политика

С 10 по 15 февраля в стране прошли самые крупные манёвры за 200 лет

Каракас, 15 февраля 2019, 18:40 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о полном успехе крупнейших за 200 лет военных учений Angostura.

Об этом Николас Мадуро сообщил 15 февраля, на торжествах в честь 200-летнего юбилея освобождения от испанского владычества, транслировавшихся в Periscope.

При этом Мадуро назвал себя «сыном Чавеса» и «президентом-рабочим».

Стоит отметить, что учения Angostura были самыми крупными военными манёврами за всю историю Венесуэлы и проходили с 10 по 15 февраля на фоне попытки госпереворота при прямой поддержке мятежников со стороны США и их сателлитов.

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Политический кризис в Венесуэле
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