Мадуро сообщил о «полном успехе» военных учений в Венесуэле

Каракас, , 18:40 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о полном успехе крупнейших за 200 лет военных учений Angostura.

Об этом Николас Мадуро сообщил 15 февраля, на торжествах в честь 200-летнего юбилея освобождения от испанского владычества, транслировавшихся в Periscope.

При этом Мадуро назвал себя «сыном Чавеса» и «президентом-рабочим».

Стоит отметить, что учения Angostura были самыми крупными военными манёврами за всю историю Венесуэлы и проходили с 10 по 15 февраля на фоне попытки госпереворота при прямой поддержке мятежников со стороны США и их сателлитов.

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