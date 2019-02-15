Британия не преследует террористов с британским паспортом

Лондон, , 18:38 — REGNUM Британская газета The Telegraph сообщила, что США планируют посадить британских джихадистов в Гуантанамо. Это вызвано мягким подходом Британии к своим подданным, ранее находившимся в рядах террористических организаций.

Высокопоставленные американские чиновники считают, что в Гуантанамо могут разместиться более 50 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая двух выживших британских членов так называемой террористической ячейки «Битлз», которые казнили западных заложников.

Выяснилось, что подавляющее большинство исламистских боевиков, возвратившихся в Великобританию из Сирии, были помещены в «секретные» правительственные программы реабилитации, а не подвергались судебному преследованию.

По информации британской миграционной службы, как минимум, 900 подданных Британии за последние годы покинули страну и вступили в различные террористические организации на Ближнем Востоке.

Также сообщается, что только на территории Сирии еще находятся 350 террористов-граждан Британии. С учетом того, что территория, контролируемая исламистскими группировкам в Сирии, уменьшается, есть вероятность, что боевики вернуться обратно на родину.