Пытавшийся взорвать российскую базу таджикистанец не отрекся от идей ИГИЛ*

Душанбе, , 18:35 — REGNUM Житель Фархорского района Хатлонской области Таджикистана 39-летний Бахриддин Шарофуддинов признан виновным Коллегией по рассмотрению уголовных дел суда города Душанбе в подготовке взрыва у 201-й российской военной базы в Таджикистане и осужден на 30 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

В ходе рассмотрения данного дела в суде было установлено, что Шарофуддинов был уже не раз осужден на различные сроки заключения в РФ за террористические призывы в 2004 и 2007 годах. Так, когда подсудимый отбывал наказание в одной из тюрем Перми, при помощи социальных сетей он присягнул на верность ИГ*.

Когда в августе 2017 года Шарофуддинов освободился из мест лишения свободы и приехал в Таджикистан, он связался со своими единомышленниками из ИГ*.

«Через интернет он изучил, как изготовить взрывные устройства, и в ходе изготовления их у себя дома сам подорвался и лишился нескольких пальцев. В феврале 2018 года он изготовил у себя дома два флага террористической организции и один из них ночью вывесил в одном из сел. Через соцсети Шарофуддинов сообщил своим соратникам по ИГИЛ*, что изготовил взрывные устройства для организации взрывов в центре Душанбе и 201-й РВБ в районе столичного Гипроземгородка и ждет их сигнала», — отметил источник Asia-Plus в суде.

Однако в Фархоре Бахриддин Шарофуддинов был задержан. По словам осужденного, он ни о чем не сожалеет и до конца остается верен идеям ИГИЛ*.

Напомним, что по данным МВД Таджикистана, в 2018 году в стране было зафиксировано 11 террористических актов, в том числе покушение на их совершение. Пять терактов и два покушения сотрудники правоохранительных органов раскрыли. Как отметил министр внутренних дел Рамазон Рахимзода, всего за прошедший год было зарегистрировано и раскрыто 873 преступления террористического и экстремистского характера, за членство в экстремистских и террористических организациях в 2018 году были задержаны 298 человек.

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* — организация, деятельность которой запрещена в РФ