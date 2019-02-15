«Под выборы на Украине печатают деньги, чтобы повысить пенсии» — эксперты

Киев, , 18:35 — REGNUM Украинские эксперты считают, что индексация пенсий, которая пройдет на Украине с 1 марта, связана с проведением президентских и парламентских выборов.

В частности, директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что правительство повысит пенсии за счет эмиссии гривны, а не благодаря росту экономики.

«Почему индексации с марта, потому что выборы. Получается курьез. С 1 марта пенсии вырастут на 512 грн. (18 долл.). С 1 июля вырастут на 57 грн. (2 долл), с 1 октября на 47 грн. (1,7 долл.). Смотришь и думаешь, что это за дурость? Какая тут математика, какие отчеты предприятий повлияли? Трудно ответить… Конечно, сделают (индексацию) за счет эмиссии гривны. Я далек от мысли, что это негативно повлияет на экономику Украины. Пенсии у нас очень маленькие. Я очень далек от мысли, что пенсионеры купят все доллары или скупят всю красную икру. Не верю», — сказал Охрименко 15 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом политолог, директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала предложил ежегодно проводить выборы, чтобы пенсии и зарплаты росли быстрее.

«Любая власть перед выборами использует механизмы, связанные с финансовым аспектом… Формально этот инструмент не может быть оспорен, потому что это плюс для пенсионеров. Если идти по такой логике, тогда выборы надо проводить раз в год. Тогда может дойдет и до повышения зарплат», — добавил Бала.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал автоматический перерасчет пенсий с 1 марта.

«Мы провели перерасчет военным пенсионерам в прошлом году на полторы тысячи и в этом году в среднем еще на 760 гривен. Что сегодня беспокоит? Беспокоят те, кто живут на минимальную пенсию. Это миллионы украинских граждан. И мы сейчас думаем и ищем варианты, каким образом этот вопрос решить. Хочу напомнить, что мы 1 марта будем делать полный перерасчет пенсий для всех пенсионеров», — сказал Гройсман.

Напомним, ранее министр соцполитики Андрей Рева подчеркнул, что 17,4% от действующего размера пенсии — это максимальная надбавка, выше которой пенсию в ближайшее время проиндексировать правительство не сможет.