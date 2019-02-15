Лаврова раскритиковали за поездку на «русофобский шабаш» в Мюнхен

Москва, , 19:02 — REGNUM Запад хочет относиться к России так же, как всадник относится к своей лошади, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя начало 55-й Мюнхенской конференции по безопасности и тот факт, что данное мероприятие решил посетить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я не понимаю, что делает наш министр иностранных дел на этом русофобском шабаше, — признался Делягин. — Если это, конечно, действительно наш министр иностранных дел. Запад относится к нам следующим образом: «Мы хотим вести с вами диалог, и диалог наш с вами — это диалог всадника с лошадью». Никакого другого диалога Запад не приемлет. Нам льют помои на голову. Нам рассказывают, что мы отравили Скрипалей, и мы это транслируем без всяких оговорок, как будто это новая реальность. Мы застеснялись и начали играть по правилам. Те люди, которые управляют Западом, не понимают никакого языка, кроме силы, а сила измеряется решимостью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, в её рамках проводит переговоры с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Встреча проходит в закрытом режиме. Перед её началом ни Лавров, ни Могерини не сделали протокольных заявлений. Кроме самого Лаврова, во встрече участвуют его заместители — Сергей Рябков и Александр Грушко.

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