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ЛНР: За неделю ВСУ 39 раз обстреляли территорию республики

Политика

Киев не выполняет режим прекращения огня

ЛНР: За неделю ВСУ 39 раз обстреляли территорию республики
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 15 февраля 2019, 18:27 — REGNUM  За прошедшую неделю украинские боевики 39 раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

«Всего за минувшую неделю украинские силовики 39 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 660 мин и снарядов», — рассказал Филипоненко на брифинге.

При обстреле территорий ЛНР украинские боевики использовали артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, минометы различных типов, противотанковые управляемые ракеты, различные гранатометы, орудия боевых машин пехоты, а также стрелковое оружие.

Напомним, в Донбассе формально действует «новогоднее» перемирие, однако украинская сторона не соблюдает его.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе территория ЛНР была обстреляла украинскими боевиками 42 раза.

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