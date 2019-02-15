«Порошенко может поднять майдан, если проиграет выборы» — эксперт

Киев, , 18:18 — REGNUM На Украине третий майдан может организовать действующий президент Петр Порошенко. Об этом 15 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Владимир Зубанов.

По его словам, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и «Оппоблок» не смогут организовать майдан.

«Чтобы выйти на майдан, нужно выйти с какими-то принципами — это главное. Активистам, которые там будут выполнять функции, нужно дать деньги, потому что бесплатно никто не хочет. У нас майдан на защиту голосов может организовать Порошенко, потому что он занял чисто патриотическую позицию, что я — Украина, все остальные мои оппоненты — Россия. Те же добробаты не пойдут под лозунгами какого-то кандидата, кроме Порошенко. Порошенко занял наиболее патриотическую позицию. Не будет никакого майдана, никто его не поднимет — ни Юлия Владимировна, ни Зеленский, ни «Оппозиционны блок». Порошенко может поднять, если он проиграет», — сказал Зубанов.

Эксперт также прогнозирует, что украинские президентские выборы 2019 года будут более «демократическими и честными», чем выборы 2014 года.

«Подкуп будет такой, как всегда, но практически ничего доказано не будет. Ну, может, один-два случая и то, до суда не дойдет. Ну, будет 12−20 тыс. нарушений. ЦИК скажет, что нарушения были, но они не повлияли на результат. Аваков хочет продемонстрировать свою работу, что он полезен, что он что-то делает. У нас кандидаты из первой десятки смотрят друг за другом лучше, чем любой Аваков. Они заинтересованы в том, чтобы все было нормально. Эти выборы будут более-менее нормальными и демократическими», — прогнозирует Зубанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля министр МВД Украины Арсен Аваков поддержал инициативу ужесточить наказания за нарушения во время выборов. Он призвал парламент рассматривать соответствующий законопроект, который подготовлен МВД вместе с общественной сетью «ОПОРА», на следующей сессионной неделе.

«Почему у нас принято у некоторых лиц рисковать и идти на эти избирательные аферы, — платить, покупать или продавать свой голос? В том числе потому, что наше законодательство на сегодняшний день недостаточно совершенно. В нем есть такие лакуны, которые позволяют за небольшое наказание манипулировать голосами», — сказал Аваков.