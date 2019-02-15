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«ПриватБанк» утверждает, что Гаагский арбитраж поддержал его иск к России

Политика

Украинский «ПриватБанк» требует от России $1 млрд за потери активов в Крыму

Киев, 15 февраля 2019, 18:16 — REGNUM  Украинский «ПриватБанк"утверждает, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к Российской Федерации по потере активов в Крыму. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

Утверждается, что Гаагский арбитраж признал доводы «ПриватБанка» в том, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций и якобы незаконно экспроприировала активы банка в Крыму.

Арбитраж поддерживает право «ПриватБанка» на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме.

Какова именно сумма компенсаций не уточняется. Ранее «ПриватБанк» настаивал на $1 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ПриватБанк» подал иск против России ещё в 2015 году. Аналогичные иски были поданы и другими украинскими банками.

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