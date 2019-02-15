Новый премьер-министр Латвии призывает нацменьшинства к общей идентичности

Рига, , 18:15 — REGNUM Новый премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в своем первом полноценном интервью для русскоязычного телеканала LTV7 в программе «Точки над i» поделился своим мнением о ситуации с национальными меньшинствами в Латвии.

В частности, он выразил свою уверенность в том, что Латвии «пошло бы на пользу, если все проживающие национальности пришли бы к общей идентичности».

«Я из тех, кто придерживается открытых взглядов. Стране пойдет на пользу, если мы все — будь мы этнические латыши, ливы, поляки, русские, белорусы, украинцы и так далее — пришли бы к общей идентичности», — заявил Кариньш.

Факт отсутствия в декларации правительства таких слов, как «национальные меньшинства» и «интеграция», а также отсутствия в документе упоминания о гражданах Латвии, которые не являются латышами по национальности, Кариньш объяснил нехваткой времени для составления документа и недостатком языка и терминологии.

«В моем восприятии, мы идем к одному и тому же — к интегрированному и сплоченному обществу. У нацменьшинств всегда было свое место в Латвии. Если в декларации это не записано, я принимаю это как обоснованную критику. Написали за две недели, как могли. Не уточнили этот момент», — заявил Кариньш, отметив, что в ходе своей будущей работы он «заполнит этот пробел».

В интервью премьер-министр также отметил, что «никто не будет ассимилировать русскоязычных детей» в Латвии. Отметив, что данный термин носит «агрессивный привкус», он заявил о необходимости «интегрирования всех в одно общество».

«Я вырос в обществе (Кариньш родился и является гражданином США), где ассимиляция и интеграция — доброжелательная и необходимая процедура, которая включает всех в одно общее общество», — сказал Кариньш.

Сегодня же, 15 февраля, были опубликованы результаты проверки, проведенные Центром государственного языка Латвии (ЦГЯ), которые выявили «недостаточное знание латышского языка среди учителей школ нацменьшинств».

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Количество нарушений в сфере государственного языка в Латвии в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло на 17%. Всего было зафиксировано 460 нарушений, об этом в ЦГЯ рассказали латвийскому национальному агентству LETA.

Рост количества нарушений связан с проверками в учебных заведениях нацменьшинств, начатых в связи с планируемым переводом образования на единый государственный язык. Точное количество учителей, у которых знание латышского языка признано недостаточным, в ЦГЯ не назвали, ссылаясь на необходимость завершения всех проверок.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 26 февраля 2019 года запланировано заседание Конституционного Суда по вопросу соответствия поправок к закону об образовании, которые были утверждены президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в апреле 2018 года. Перевод на обучение на латышский язык планируется организовать в школах, в колледжах, в дошкольных учреждениях и даже в частных вузах прибалтийской республики.

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Ситуацией с русским языком в Латвии также обеспокоены в ООН. Дважды в 2018 году три докладчика ООН — Фернан де Варенн по делам меньшинств, Дэвид Кей по свободе слова и Кумбу Боли Барри по праву на образование — направляли письмо к властям Латвии, в котором выразили свою озабоченность поправками к закону, ограничивающими использование языков нацменьшинств в преподавании.

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