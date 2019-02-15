Бывший офицер разведки ВВС США перебежала в Иран

Вашингтон, , 18:13 — REGNUM 13 февраля помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс огласил обвинительное заключение Моники Витт и назвал этот день «печальным днем для Америки». Об этом сообщает военный новостной ресурс Task and Purpose.

Бывший офицер разведки ВВС Моника Витт была обвинена в шпионаже после того, как, по утверждению американских властей, она перебежала в Иран и поделилась секретной информацией с иранским правительством.

В обвинительном заключении Моники Витт говорится, после ее отъезда Иран в 2013 году она «раскрыла иранскому правительству существование высоко засекреченной программы сбора разведданных и истинную личность офицера разведки США, тем самым рискуя жизнью этого человека».

Кроме того, в обвинении утверждается, что Моника Витт «вступила в сговор с правительством Ирана для проведения исследований, в некоторых случаях через социальные сети, и создания целевых пакетов — документов, которые позволили правительству Ирана идентифицировать, отслеживать и нейтрализовать агентов контрразведки США».

Прокуратура США считает, что Витт начала сотрудничать со спецслужбами Ирана еще в 2012 году. По имеющейся информации, решение пойти на сотрудничество с Ираном Моника Витт приняла после того, как приняла участие в конференции по обсуждению американских морально-нравственных норм.