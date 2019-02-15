Лидер большинства в Сенате США поддерживает ЧС ради укрепления границы

Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Укрепление безопасности границы — причина, стоящая объявления чрезвычайной ситуации в стране, полагает Митч Макконел, лидер большинства в Сенате США, сообщает The Washington Examiner.

Макконнелл сказал, что Дональд Трамп объявит чрезвычайное положение, когда подпишет компромиссный законопроект о безопасности границы. Этот законопроект позволяет Трампу потратить $1,375 млрд на пограничное ограждение, но Трамп сказал, что в течение нескольких недель он может объявить чрезвычайное положение, если Конгресс не даст ему $5,7 млрд.

«Он также объявит национальную чрезвычайную ситуацию в то же время, и я указал ему, что собираюсь … поддержать национальную чрезвычайную ситуацию», — сказал Макконнелл в Сенате.

Сенатор добавил, что он заявил Трампу, что поддерживает введение им ЧС с целью построения большего числа пограничных барьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, демократов США взбудоражила новость о том, что президент Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы получить возможность профинансировать строительство пограничной стены в обход решения Конгресса. В своих твиттер-аккаунтах члены Сената и Палаты представителей критикуют президента, называя это намерение абсурдным и фальшивым и обещая президенту «встречу с народом в суде».