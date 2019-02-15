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США ввели санкции против главы нефтегазовой компании Венесуэлы

Политика

В чёрный список Вашингтона попал министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо

Вашингтон, 15 февраля 2019, 18:08 — REGNUM  Власти США приняли решение о расширении персональных санкции в отношении граждан Венесуэлы. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Как уточняется, в санкционный список дополнительно внесены пять человек, в том числе министр нефти Венесуэлы, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо.

Напомним, ранее на неделе стало известно о введении Соединёнными Штатами санкций в отношении членов Верховного суда Венесуэлы. Также сообщалось, что граждане республики могут попасть под санкции Вашингтона в рамках «акта Магнитского».

Читайте ранее в этом сюжете: В США не исключают санкций против Венесуэлы в рамках «акта Магнитского»

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Санкции США против Венесуэлы
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