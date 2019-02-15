США ввели санкции против главы нефтегазовой компании Венесуэлы

Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Власти США приняли решение о расширении персональных санкции в отношении граждан Венесуэлы. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Как уточняется, в санкционный список дополнительно внесены пять человек, в том числе министр нефти Венесуэлы, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо.

Напомним, ранее на неделе стало известно о введении Соединёнными Штатами санкций в отношении членов Верховного суда Венесуэлы. Также сообщалось, что граждане республики могут попасть под санкции Вашингтона в рамках «акта Магнитского».

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