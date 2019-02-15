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Для развития России нужны не стратегии, а координационный орган — эксперт

Политика

Постоянно действующий и под руководством президента

Симферополь, 15 февраля 2019, 18:07 — REGNUM  Чтобы реализовать на практике стратегию пространственного развития России и обеспечить социально-экономическое выравнивание регионов, необходимо создание на уровне Госсовета РФ постоянно действующего координационного органа по внутреннему развитию страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Максим Жаров.

«Только создание такого органа и его эффективная работа под руководством Владимира Путина позволит совместить подчас сегодня несовместимое — различные стратегии и концепции экономического и пространственного развития России, принятые на уровне президента, правительства РФ и исполнительных органов власти субъектов Федерации», — уверен эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития страны до 2025 года, которое предполагает разделение пространства страны на 12 макрорегионов.

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