Глава Карачаево-Черкесии не дает показаний по делу Арашуковых

Черкесск, , 18:07 — REGNUM Главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова не допрашивают по делу Арашуковых. У следствия к нему нет вопросов. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на полях инвестиционного форума «Сочи — 2019».

По словам Темрезова, арест сенатора Рауфа Арашукова не очень благоприятно отразился на имидже республики. Но, как отметил глава региона, «закон Российский Федерации для всех один, кем бы ты ни был — сенатор, депутат — без разницы».

Темрезов также рассказал, что решение делегировать Рауфа Арашукова в Совфед принималось депутатами парламента региона. Поэтому, какие он может дать показания по этому вопросу, ему непонятно, отметил глава КЧР.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец — советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков были арестованы 30 января. Старшего Арашукова подозревают в хищении в составе преступного сообщества более 30 млрд рублей у ПАО «Газпром». Младшему, кроме этого, инкриминируют причастность к убийству двоих человек и оказание давления на следствие.

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