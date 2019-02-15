Политика США направлена на расчленение РФ – депутат Госдумы РФ

Москва, , 18:38 — REGNUM Россия должна использовать все возможности для того, чтобы договариваться со странами, которые не хотят действовать под диктовку США, полагает член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина («Единая Россия»).

«Я напомню слова, который сказал Бжезинский в своё время: «Мы не можем себе простить, что мы позволили Российской Федерации остаться в её нынешних границах», — сказала депутат в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. — То есть тенденция чёткая и яркая, которую проводят США и стоящая за ними мировая финансовая элита, — на расчленение России, на разделение её на составные части и, может быть, воюющие между собой, и разделение её мировых богатств между разными странами. Но это не означает, что диалог невозможен и что мы не должны его вести. Мы должны использовать все возможности для того, чтобы договариваться. С каждыми странами в отдельности. Каждая страна имеет свои национальные интересы. И часто они не хотят под диктовку США принимать решения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Соединённые Штаты продолжают навязывать свою волю всему мировому сообществу с помощью силовых и экономических рычагов.

По словам Лаврова, в 2018 году в мире нарастал конфликтный потенциал, в первую очередь из-за нежелания ряда западных стран во главе с США принять реальности формирующегося многополярного мира, а также из-за стремления Вашингтона «навязывать свою волю силовыми, экономическими и пропагандистскими рычагами».

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