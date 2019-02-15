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США отрабатывают применение F-35B в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Политика

Впервые истребители F-35B Корпуса морской пехоты США были применены с полной боевой загрузкой

США отрабатывают применение F-35B в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Official U.S. Navy Page
F-35B осуществляет взлет с палубы универсального десантного корабля Wasp («Оса»)

Вашингтон, 15 февраля 2019, 18:04 — REGNUM  Корпус морской пехоты США сообщил о первом применении истребителей пятого поколения F-35B с полной боевой загрузкой. Учения проводились 31-м Экспедиционным отрядом морской пехоты. Они проходили с 26 января по 6 февраля 2019 года.

Истребители F-35B осуществляли взлет с палубы универсального десантного корабля Wasp («Оса»). Их полет проходил над Филиппинским и Восточно-Китайским морями. На борту самолетов были как инертные, так и снаряженные боеприпасы.

F-35B были оснащены ракетами «воздух-воздух» CATM-9X Sidewinder, 500-фунтовыми бомбами GBU-12 Paveway II и 1000-фунтовыми управляемыми бомбами GBU-32. Учебные цели были поражены. В ходе учений самолеты также сбросили инертные и фугасные боеприпасы, находящиеся на внешней подвеске. Речь шла именно о полной боевой загрузке как внутренних отсеков, так и внешней подвески.

По возвращении самолеты совершали вертикальную посадку на палубу УДК Wasp.

По информации компании Lockheed Martin, производителя самолета, полный вес боевого комплекта F-35B достигает 22 000 фунтов (8,8 тонны).

Истребители F-35B впервые были развернуты на борту УДК Wasp с 31-м Экспедиционным отрядом морской пехоты в марте 2018 года. Это является первым морским оперативным развертыванием для данного самолета пятого поколения.

Надо полагать, что за этими учениями Корпуса морской пехоты США пристально наблюдали китайские военные.

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Военные учения
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