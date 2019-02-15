На Украине ждут нового накала страстей после оправдания Ульяны Супрун

Киев, , 18:03 — REGNUM На Украине политики и политологи комментируют в Фейсбуке решение Окружной административного суда Киева в отношении уроженки США, исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко считает, что судебное решение устраивает правительство Владимира Гройсмана и лидера фракции «Радикальная партия» Олега Ляшко.

«Супрун и кабмин Гройсмана выиграли в суде. Но мне кажется, что триллер «Ляшко против Супрун» продолжится. Если будет попытка назначать Супрун официальным министром, тогда увидим новый баттл, уже в парламенте. Парадокс ситуации заключается в том, что от этого выиграют обе стороны. Ляшко консолидирует вокруг себя противников Супрун и медицинской реформы, и это соответствует его идеологической позиции и предвыборным интересам, а Супрун получила громкий повод для самозащиты и консолидации сторонников медицинской реформы», — пишет Фесенко.

В свою очередь, Ляшко отметил, что Супрун — «агент иностранного влияния», которая сбывает украинцам лекарства с сомнительным сроком годности по завышенным ценам.

«Ульяна Супрун — агент иностранного влияния в Украине. Она отстаивает интересы международных фармакологических компаний, которые хотят сбывать нам лекарства с сомнительным сроком годности за космические деньги. По сравнению с другими странами, у нас цена на одни и те же препараты завышена в 3−5 раз! Просто посмотрите, сколько посольств и различных международных организаций стали на ее защиту. Зато жители районных центров благодарят меня за этот иск», — отметил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Окружной административного суда Киева, вынес решение в отношении и.о. министра здравоохранения Супрун, против которой судится депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. В частности, суд вернул Супрун право исполнять обязанности главы Минздрава, отменив свое же решение от 5 февраля. При этом судебный орган сослался на распоряжение правительства от 13 февраля, в котором Кабинет министров «исправил значительную часть обстоятельств, которые стали основанием для обеспечения иска» Мосийчука.

Напомним, иск Мосийчука против Супрун основывается на обвинениях, что у нее двойное гражданство — американское и украинское, что запрещено государственному служащему. При этом Супрун превысила допустимый срок пребывания в статусе и.о. 5 февраля Окружной админсуд Киева запретил Супрун исполнять обязанности главы ведомства.