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Bloomberg: Евросоюз согласовал введение санкций против восьми граждан РФ

Политика

О санкциях может быть объявлено 18 февраля

Брюссель, 15 февраля 2019, 18:00 — REGNUM  Страны Европейского союза согласовали ввод санкций против восьми граждан Российской Федерации из-за неудавшейся украинской провокации в Керченском проливе. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на источник.

Против кого именно будут введены санкции не уточняется. Источник пояснил Bloomberg, что черный список держится в секрете, чтобы его фигуранты не успели вывести свои активы из юрисдикции Европейского союза.

Отмечается, что о санкциях будет объявлено на будущей неделе, ориентировочно 18 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три украинских военных корабля попытались прорваться через российский Керченский пролив в Азовское море. Боевые суда ВМС Украины вероломно вторглись в территориальные воды России, совершали опасные маневры, расчехлили орудия и не отвечали на запросы. Российские пограничники были вынуждены задержать украинские суда с применением силы.

Однако власти ЕС с подачи Украины обвинили Россию в препятствовании судоходству в Керченском проливе.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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