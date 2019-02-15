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Стратегия пространственного развития выгодна только Москве — мнение

Политика

Из-за налогового администрирование выравнивание развития субъектов РФ невозможно

Симферополь, 15 февраля 2019, 17:58 — REGNUM  Стратегия пространственного развития РФ, утверждённая премьером Дмитрием Медведевым, в основе своей содержит принцип укрупнения регионов на основе ключевых городских агломераций, что в силу особенностей налогового администрирования выгодно, прежде всего, двум столичным городам — Москве и Санкт-Петербургу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Максим Жаров.

«В связи с этой особенностью главная задача, ради которой разрабатывалась стратегия пространственного развития — выравнивание темпов социально-экономического развития субъектов РФ и создание новых точек экономического роста за счёт перераспределения внутренних ресурсов — выполнена не будет. 12 макрорегионов, выделяемых в стратегии, по сути, дублируют уже существующие федеральные округа, что приведёт к усилению межведомственных противоречий», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития страны до 2025 года. Согласно документу, пространство страны делится на 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.

По теме: Медведев разделил Россию на 12 макрорегионов

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