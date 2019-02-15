Иран хочет нового Холокоста — вице-президент США

Вашингтон, 15 февраля 2019, 18:28 — REGNUM Иран замышляет «новый Холокост», чтобы уничтожить Израиль, заявил вице-президент Майк Пенс, сообщает The Washington Examiner.
На двухдневном саммите в Варшаве по вопросу мира и безопасности на Ближнем Востоке Пенс в четверг заявил, что «иранский режим открыто выступает за очередной Холокост и ищет средства для его достижения»:
«Авторитарный режим в Тегеране … открыто выступает за разрушение государства Израиль», — сказал Пенс европейским и ближневосточным лидерам во время своего выступления на конференции, организованной Соединенными Штатами и Польшей. «Иран бесконечно извергает ненависть против Израиля, нашего самого дорогого союзника…» — заявил Пенс.
Государственный секретарь США Майк Помпео, который также присутствует на конференции, заявил несколькими часами ранее:
«Вы не можете достичь мира и стабильности на Ближнем Востоке, не столкнувшись с Ираном. Три Х — хуситы, ХАМАС и Хезболла — это реальные угрозы», — сказал Помпео.
Отметим, комментарии официальных лиц США делаются на фоне обострившегося обсуждения отношений США и Израиля. Тема получила живое обсуждение после того, как молодая конгрессмен Ильхан Омар заявила, что произраильские группы платят политикам, чтобы те занимали произраильскую позицию.