Союзники обеспокоены возможным решением США о выводе войск из Афганистана

Кабул, , 17:48 — REGNUM Военный новостной портал Military.com сообщил, что в ходе недавней встречи министров обороны стран НАТО Брюсселе обсуждался вопрос ситуации в Афганистане. У союзников США по блоку есть опасения, что может повториться ситуация с Сирией, когда все были поставлены перед фактом — решением президента США Дональда Трампа о выводе войск из этой страны.

У союзников есть реальное понимание, что в случае вывода американских войск из Афганистана им там тоже не задержаться. В частности, Германия тут же последует за США, т.к. полностью опирается на американскую поддержку с воздуха.

США ведут войну в Афганистане более 17 лет, потратили на нее более 900 миллиардов долларов, погибло более 2400 американских граждан. Дональд Трамп уже заявлял, что хочет завершить эти бесконечные войны в Сирии и Афганистане. Ранее в СМИ просочилась информация, что в администрации американского президента и в Пентагоне обсуждается вариант вывода половины воинского контингента США из Афганистана.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг даже сделал успокаивающее заявление по Афганистану: «Союзники по НАТО вместе отправились в Афганистан. Мы будем принимать решения о нашей будущей позиции в Афганистане вместе, на основе условий, определенных вместе с афганцами». Однако, очевидно, что решающей в этом вопросе будет позиция Дональда Трампа, и есть сомнения, что он будет предварительно звонить Столтенбергу.

На сегодняшний день движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже контролирует, влияет или удерживает власть почти над половиной страны, и конфликт находится в тупике.

В данной ситуации страны НАТО совершенно не хотели бы переходить от подготовки и наставничества к непосредственному проведению контртеррористических операций на территории этой страны, а без войск США это будет в принципе невозможно.

Недавно президент Афганистана Ашраф Гани озвучил потери афганских сил безопасности за время его нахождения на этом посту с 2014 года: погибли 45 тысяч военнослужащих и полицейских.