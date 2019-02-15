Новая стратегия Медведева может привести к «регионализации и сепаратизму»

Москва, , 17:44 — REGNUM При сложившейся в России экономической политике деление страны на макрорегионы более сбалансированному развитию субъектов РФ не поспособствует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ Михаил Емельянов.

«Я считаю, что дело вообще не в (административном) укрупнении регионов. Сама по себе это опасная затея, потому что может привести к регионализации и сепаратизму. В случае изменения экономической политики такого рода регионы по экономическому принципу сложатся сами собой, выделятся определённые центры, к которым будут притягиваться другие регионы как к центрам экономического развития», — заявил Емельянов.

«Никаких искусственных административных мер для этого не надо будет. А так, очень велика возможность произвола. Экономика — это всё-таки естественный процесс и экономические субъекты должны естественным образом тянуться к тому или иному центру, а не прикрепляться к тому или иному центру в административном порядке», — пояснил он.

По его мнению, чтобы заработала стратегия пространственного развития, в первую очередь, необходимо изменить саму экономическую политику правительства РФ. До тех пор, пока она направлена на поддержание привилегированного положения добывающего, сырьевого и финансового сектора, никакого сбалансированного пространственного развития в России не будет, уверен Емельянов.

«При этой модели развития из финансового сектора развивается только Москва и прилегающая к ней Московская область. Сырьевики также добывают нефть и газ (в соответствующих регионах), а все остальные остаются депрессивными. Поэтому предварительное условие — это изменение экономической политики в сторону обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Если это будет так, то будут развиваться и другие регионы, как это было в советское время», — подчеркнул он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития России до 2025 года. В соответствии с ней пространство страны теперь будет разделено на 12 макрорегионов, в частности на Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный макрорегионы.

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