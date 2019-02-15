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Мир стал многополярным, но в ЕС не хотят этого признать – Карен Шахназаров

Политика

Известный режиссёр заявил, что не верит в жизнеспособность Европейского союза

Москва, 15 февраля 2019, 17:57 — REGNUM  Евросоюз идёт к распаду, убеждён кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 15 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя доклад, представленный участникам 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, авторы которого упрекнули РФ в проведении агрессивной внешней политики.

«Мир стал многополярным, и это очевидно, — сказал Шахназаров. — Но очевидно не всем. Не хотят этого признавать ни США, ни та элита европейская, которая сегодня находится у власти. На мой взгляд, с той элитой, которая находится у власти в США и в Европе, [договориться] невозможно. Никаких изменений не будет. Она должна смениться. Я напомню, что в России произошла смена элит после распада СССР. А там (на Западе — прим. ИА REGNUM ) она не произошла. Они всё те же. Сорос сказал, что ЕС идёт к распаду. Я всегда так считал. Я всегда считал, что это [образование] нежизнеспособно».

Напомним, что в рамках программы её гостям зачитали отрывок из доклада, который (если верить ведущим «Время покажет») получили участники 55-й Мюнхенской конференции по безопасности:

«В то время как Китай, безусловно, является более важным и долгосрочным вызовом для США, Россия является более непосредственной проблемой безопасности. Российское правительство агрессивно использовало свои ограниченные, но значительные рычаги влияния в качестве разрушительной силы и одержала в последние годы впечатляющие краткосрочные победы, застигнув врасплох остальной мир… Действия России можно трактовать как попытку продемонстрировать, что она всё ещё сильнее, чем считает Запад, и что она останется незаменимой державой, чьими интересами нельзя пренебрегать».

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Мюнхенская конференция по безопасности
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