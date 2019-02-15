Создание макрорегионов — необходимая формальность?

Улан-Удэ, , 17:40 — REGNUM Погружение Бурятии и Забайкалья в дальневосточную специфику продолжается. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о создании двенадцати макрорегионов, в том числе Дальневосточного, в состав которого вошли два ещё недавно сибирских региона. Документ призван, как отметил премьер, выявить у каждого региона точки роста, улучшить условия жизни в каждом регионе. Документ был подготовлен в рамках поручения, данного президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2018 года.

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Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства поставил задачу обеспечить рост экономики Дальнего Востока по 6% в год, для чего поручил разработать национальную программу развития Дальневосточного региона, рассчитанную до 2025 года.

По мнению советника главы Бурятии Алдара Бадмаева, это вполне осуществимая задача для экономики республики.

«Учитывая эффект низкой базы, у нас в предыдущие годы был определенный спад, который мы сейчас наверстываем, это вполне осуществимо. В ближайшие годы темпы будут не столь большие — 3−4% в год. Но в дальнейшем мы рассчитываем, что темпы роста будут выше шести процентов», — отметил он.

Такой стремительный рост должны обеспечить в первую очередь Авиационный завод, на котором откроют новое производство композитов. Кроме того, планируется производство лекарственных препаратов на основе местного сырья, открытие новой птицефабрики и других предприятий.

Зайдут в регион и иностранные инвесторы. На встрече вице-премьера и полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева с южнокорейскими бизнесменами 12 февраля последние поделились планами инвестиций в российские регионы. В частности, президент компании GEO Group Ву Таеквонг проинформировал о планах строительства туристического комплекса в Республике Бурятия. Алдар Бадмаев добавил, что с ними уже подписано соглашение о строительстве туристического комплекса в «Байкальской гавани».

Впрочем, вхождение Бурятии в состав Дальневосточного макрорегиона к этому имеет отношение опосредованное. Экономист считает создание макрорегионов формальностью, которая всего лишь привела экономическое районирование в соответствие с административными границами федеральных округов. При этом главные «плюшки» в руководстве республики ожидают именно от льгот Дальневосточного федерального округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, Бурятия и Забайкальский край были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года.