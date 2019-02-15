МИД Ирана: Нет никаких причин менять соглашение по иранскому атому

Тегеран, , 17:37 — REGNUM Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Джавад Зариф заявил, что его страна полностью отвергает идею о пересмотре соглашения по иранской ядерной программе, которое было заключено в 2015 году по итогам 13 лет переговоров. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает телеканал NBC.

Зариф напомнил, что переговоры по иранской ядерной программе длились долгие 13 лет, но соглашение все-таки было заключено, и под ним стоит подпись президента США. А теперь новый президент США предлагает соглашение пересмотреть. У Тегерана нет гарантий, что пересмотренное соглашение потом не будет пересмотрено вновь и так далее.

«Почему мы должны пересматривать соглашение, на согласование которого мы потратили не одну встречу на два часа, а 13 лет? Мы также вели переговоры с США. Почему мы должны доверять президенту Трампу по поводу того, останется ли он верен своей подписи?» — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Зариф подчеркнул, что соглашение по иранскому атому содержит 150 абсолютно выверенных и тщательно согласованных страниц текста, и Иран не видит никаких причин для того, чтобы пересматривать это соглашение.