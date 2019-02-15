Перед выборами в Европарламент сформирован «антиэлитный альянс» партий

Рим, , 17:22 — REGNUM В Риме в пятницу, 15 февраля, был представлен манифест «антиэлитного альянса» партий на выборах в Европарламент, передает Affari Italiani.

Лидером альянса является глава правящего итальянского «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, также в него входят хорватская партия Zivi Zid, польская Kukiz 15, финская Liike Nyt, греческая Akkel.

Ожидалось, что членом альянса станут и французские «желтые жилеты», однако официально это не произошло: Ди Майо отметил, что борцы с элитами намерены сотрудничать только с теми, кто не использует насилия, поэтому характер взаимодействия будет зависеть от развития самих «желтых жилетов».

В новом составе Европарламента у Италии будет 75 мест, и по данным социологов «Движение» обеспечит новому альянсу не менее 20 из них. Краткосрочные электоральные перспективы других участников альянса куда менее значительны, однако все эти партии находятся в стадии быстрого роста рейтинга. Кроме того, предполагается, что и еще до, и уже после выборов будут заключаться постоянные и ситуативные альянсы с другими политическими силами.

Манифест у «антиэлитных» партий будет общим, но программа у каждого своя. Общей задачей будет лишить власти действующих евробюрократов и «вернуть в моду в Европе социальные права». Альянс не считает себя ни правым, ни левым, это разделение более не актуально, альянс будет бороться за голоса сторонников «демократии участия», «Европа должна стать ближе к интересам людей», отметил Ди Майо.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая, впоследствии депутаты нового созыва примут участие в формировании «правительства ЕС» — Еврокомиссии. По данным социологов, обе правящие партии, «народники» и «социалисты», снизят свое представительство в новом составе парламента, а также потеряют совокупное большинство.

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