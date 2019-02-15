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В рамках Мюнхенской конференции проходят переговоры Лаврова с Могерини

Политика

В Мюнхене проходит очередная конференция по безопасности

Мюнхен, Германия, 15 февраля 2019, 17:13 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, в ее рамках проводит переговоры с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Встреча проходит в закрытом режиме. Перед ее началом ни Лавров, ни Могерини не сделали протокольных заявлений. Кроме самого Лаврова, во встрече участвуют его заместители — Сергей Рябков и Александр Грушко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Лавров уже провел переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом. Их встреча продлилась около часа.

Также у Лаврова состоялась встреча с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

Помимом прочего Лавров встретился с председателем совета безопасности Курдского автономного района Ирака, кандидатом в премьер-министры автономии Масруром Барзани.

Ожидается, что сегодня у Лаврова пройдет встреча и с генеральным секретарем военного блока НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Мюнхенская конференция по безопасности
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