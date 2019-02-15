КС Литвы исключает пересмотр результатов референдума о вступлении в ЕС

Вильнюс, , 17:10 — REGNUM Глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас исключает возможность пересмотра результатов референдума о вступлении Литвы в ЕС в 2003 году, несмотря на то, что постановлением сегодня, 14 февраля, КС Литвы фактически признал его результаты антиконституционными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

КС Литвы сегодня дал разъяснения, что референдумы в Литве могут длиться только один день, а промежутки между днями голосования — незаконны. Вопрос касался проведения референдума о либерализации двойного гражданства, который хотели в два этапа с промежутком в две недели провести одновременно с президентскими выборами в мае 2019 года. При этом в Литве в мае 2003 года референдум о вступлении в ЕС проводился два дня, вместо заявленного изначально одного дня голосования. Референдум продлили после того, как по итогам первого дня голосования выяснилось, что явка составляет чуть более 23%, вместо необходимых 50% плюс один голос.

«Если бы оценку проводили в 2003 году, конечно, не могу сказать какие бы были сделаны выводы, но КС ясно подчёркивает простую вещь — отношения ранее проводившихся референдумов давно закончились, их оспаривать нет никаких конституционных основ. Тем более нет никаких конституционных основ оспаривать результаты референдумов», — заявил Жалимас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как 10 мая 2003 года во время референдума о вступлении Литвы в ЕС стало ясно, что явка составила 23,01%, власти страны объявили, что продлевают голосование ещё на один день. На второй день голосования, 11 мая 2003 года, каждый проголосовавший получал на избирательных участках специальную наклейку, предъявив которую в крупнейшей литовской торговой сети за один цент мог получить бутылку пива, шоколадку или упаковку стирального порошка. Итоговая явка после двух дней такого голосования составила 63,37%, а 97,07% высказались «за» вступление в ЕС. Брюссель признал такие итоги референдума. 15 февраля 2019 года Конституционный суд Литвы постановил, что референдумы, согласно конституции Литвы, которая была точно такой же и в 2003 году, референдумы могут проходить только один день.