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Японские ВВС пытались перехватить российские самолёты над Японским морем

Политика

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ выполнили плановый полет над Охотским и Японским морями и Тихим океаном

Москва, 15 февраля 2019, 17:08 — REGNUM  Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет в воздушном пространстве Японского и Охотского морей, а так же над западным районом Тихого океана, сообщает 15 февраля пресс-служба Минобороны России.

Полет продолжался более 15 часов, ракетоносцы сопровождались истребителями Су-35С. Кроме учебно-боевых задач, была выполнена дозаправка в воздухе.

Группу российских самолётов на части маршрута сопровождали истребители ВВС Японии.

Каких-либо инцидентов с их участием не отмечено.

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