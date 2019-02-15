«Имитация деятельности» — депутат Оренбуржья о создании 12 макрорегионов

Оренбург, , 17:10 — REGNUM Внедрение Стратегии пространственного развития России и создание в её рамках 12 макрорегионов не приведёт к положительному эффекту. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Законодательного собрания Оренбургской области Максим Амелин (КПРФ). Он считает, что достаточно того, что в стране действуют федеральные округа.

«Это бесполезная, ненужная и не приводящая ни к каким положительным изменениям инициатива. У нас уже есть федеральные округа. Если я помню, они создавались тоже для того, чтобы эффективнее, качественнее управлять нашими территориями. Сейчас просто новый вариант деления.

Наверное, в рамках стратегии прорыва ничего не могут придумать, кроме как лишний раз перетрясти ту колоду, которая есть. Давайте сделаем какие-нибудь якобы изменения, которые на самом деле не меняют ничего. Это имитация деятельности без самой деятельности», — сказал депутат.

Он уверен, что с новым делением произойдёт рост бюрократического аппарата и увеличение объёмом денежных средств на содержание новых чиновников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля подписано распоряжение, которым утверждена Стратегия пространственного развития России. Одна из целей Стратегии — сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей.

В Стратегии сформированы 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный. В Волго-Уральский макрорегион входят Башкирия, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области.

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