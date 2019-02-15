В партии Сальвини рассказали, при каких условиях Италии следует выйти из ЕС

Рим, , 17:07 — REGNUM Если и после перевыборов Европарламента и Еврокомиссии ЕС будет работать в интересах Германии, Италии следует из него выйти, заявил в пятницу, 15 февраля, депутат итальянского парламента Клаудио Борги, отвечающий в одной из двух правящих партий, «Лиге» Маттео Сальвини, за экономику, передает информагентство ANSA.

В настоящее время проект ЕС с точки зрения интересов Италии является «обанкротившимся и токсичным», считает депутат. Италия должна попытаться изменить Евросоюз изнутри, но если сделать этого не удастся, ей следует из него выйти, отметил Борги.

Ранее итальянские министры, включая и Сальвини, неоднократно отвергали возможность выхода страны из ЕС. По их словам, их целью является победа на выборах в Европарламент, участие в формирование Еврокомиссии и изменение ЕС изнутри.

«Лига» пойдет на выборы в составе альянса сторонников национальных суверенитетов и традиционных ценностей вместе с движением Марин Ле Пен и некоторыми другими. Вторая правящая партия, «Движение 5 звезд», возглавила «антиэлитный альянс», в состав которого уже официально вошли еще 4 европейские партии, а неофициально уже после выборов могут присоединиться и французские «желтые жилеты».

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая, впоследствии депутаты нового созыва примут участие в формировании «правительства ЕС» — Еврокомиссии. По данным социологов, обе правящие партии, «народники» и «социалисты», снизят свое представительство в новом составе парламента, а также потеряют совокупное большинство. Сторонники Сальвини, по данным социологов, могут рассчитывать почти на 10% голосов.

https://regnum.ru/news/polit/2505345.html