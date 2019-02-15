Премьер-министр Киргизии устроил «массовую порку» подчиненным

Бишкек, 15 февраля 2019, 16:53 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговоры «за недостаточную работу и допущенные упущения» министру экономики Олегу Панкратову и министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила пресс-служба правительства.
Также выговоры с той же формулировкой получили:
- директор агентства по продвижению инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек,
- статс-секретарь министерства культуры, информации и туризма Бактыбек Секимов,
- замминистра образования и науки Надира Джусупбекова,
- директор госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Бактыбек Абдиев.
Помимо этого глава кабинета министров объявил замечание «за недостаточную работу»:
- министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву,
- директору госэкотехинспекции Джолдошбеку Жунушеву,
- председателю госслужбы миграции Болотбеку Ибраимжанову,
- председателю фонда обязательного медстрахования Марату Калиеву,
- директору госагентства охраны окружающей среды Абдыкалыку Рустамову.