Премьер-министр Киргизии устроил «массовую порку» подчиненным

Бишкек, , 16:53 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговоры «за недостаточную работу и допущенные упущения» министру экономики Олегу Панкратову и министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

Также выговоры с той же формулировкой получили:

директор агентства по продвижению инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек ,

, статс-секретарь министерства культуры, информации и туризма Бактыбек Секимов ,

, замминистра образования и науки Надира Джусупбекова ,

, директор госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Бактыбек Абдиев.

Помимо этого глава кабинета министров объявил замечание «за недостаточную работу»: