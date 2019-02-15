Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Премьер-министр Киргизии устроил «массовую порку» подчиненным

Политика

Выговоры и замечания получили 11 высокопоставленных чиновников

Бишкек, 15 февраля 2019, 16:53 — REGNUM  Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговоры «за недостаточную работу и допущенные упущения» министру экономики Олегу Панкратову и министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

Также выговоры с той же формулировкой получили:

  • директор агентства по продвижению инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек,
  • статс-секретарь министерства культуры, информации и туризма Бактыбек Секимов,
  • замминистра образования и науки Надира Джусупбекова,
  • директор госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Бактыбек Абдиев.

Помимо этого глава кабинета министров объявил замечание «за недостаточную работу»:

  • министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву,
  • директору госэкотехинспекции Джолдошбеку Жунушеву,
  • председателю госслужбы миграции Болотбеку Ибраимжанову,
  • председателю фонда обязательного медстрахования Марату Калиеву,
  • директору госагентства охраны окружающей среды Абдыкалыку Рустамову.

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Политическая жизнь Киргизии
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