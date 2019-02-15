Что может противопоставить Пашинян «Газпрому» в Тегеране?

Ереван, , 16:52 — REGNUM Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 12 февраля заявил, что вскоре завершатся переговоры между правительством Грузии и «Газпромом» о транзите газа в Армению. По словам Бахтадзе, Грузия должна улучшить свои позиции в этом соглашении.

Естественно, что любая сторона, стремящаяся к переговорам, стремится достичь максимума. Удастся ли это, или насколько это удастся, — уже совсем другой вопрос.

Одно можно сказать наверняка — переговоры между Грузией и «Газпромом» окажут значительное влияние на цену газа в Армении, относительно чего и правительство Армении ведёт переговоры с «Газпромом». Известно, что «Газпром» уже повысил цену на границе примерно на 15 процентов (с 1 января 2019 года поднялась с 150 долларов до 165 долларов за 1 тыс. куб. м), однако на внутреннем рынке цены не изменились, а премьер-министр Пашинян в свою очередь заявил, что что цена, которую потребителю предстоит платить в 2019 году, не изменится. Но потребителей уже волнует другой вопрос — что будет в 2020 году. Вся интрига именно в этом, именно это является ключевым аспектом переговоров Армения-«Газпром» и окажет значительное влияние на исход переговоров Грузия-«Газпром».

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Как пишет армянское издание «Жаманак» («Время»), если «Газпрому» удастся занять выгодное транзитное положение, то давление на цену в Армении ослабнет, и правительство Армении с большей вероятностью достигнет соглашения о неизменности цены с «Газпромом».

Примечательно, что сразу после назначения Никола Пашиняна премьер-министром он провел неформальную встречу именно с премьер-министром Грузии. В то же время есть еще одно важное обстоятельство — армяно-иранское направление. Обсудит ли премьер-министр Армении с иранской стороной вопрос о поставке газа во время своего визита в Иран или нет в том случае, если не будет достигнута договоренность с «Газпромом» о цене на газ на 2020 год?

Газопровод Армения-Иран позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос Армении, однако бывшие власти всегда заявляли, что Иран не предлагает более дешевый газ.

Между тем иранские дипломаты неоднократно намекали на то, что готовы обсудить этот вопрос. Бывшие власти Армении до последнего твердили, что не получали конкретного предложения от Ирана. «А пытались ли они инициировать встречи-обсуждения?» — данный вопрос оставался без ответа. Попытается ли Никол Пашинян инициировать подобное в Иране или нет? И другой вопрос — поддержит ли Иран Армению в этом вопросе? Однако, с другой стороны, Тегерану, вероятно, стоит обратить внимание на то обстоятельство, что Ереван с достоинством отнесся к отношениям США с Ираном, что должно стать индикатором доверия для Тегерана.