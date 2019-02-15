«Ни одной пяди своей земли мы не отдаём» — спикер парламента Дагестана

Махачкала, , 17:00 — REGNUM Республика Дагестан не намерена отдавать ни единой пяди своей земли в рамках установления административных границ с соседними субъектами. В этом регион получает поддержку в лице федеральной власти. Об этом в ходе встречи с представителями общественности республики заявил председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, пишет 15 февраля «Черновик».

Стороны обсудили вопрос согласования границ с Чеченской Республикой. Спикер парламента Дагестана заверил, что какой-либо работы по разграничению границ пока не ведется. По его словам, обсуждение на данном этапе проходит на базе существующих административных границ.

Аналогичная работа республикой должна быть проведена также со Ставропольским краем и Калмыкией. Шихсаидов отметил, что на решение всех вопросов есть достаточно времени: 2019 и 2020 годы. В текущем году, добавил спикер, планируется завершить 75% работы.

«Будет создана 3D-модель приграничных территорий с использованием самого современного оборудования. Сама граница существует, и никакого ее передела не намечается. Если даже какие-то вопросы по границе возникнут, то они сначала будут решаться на уровне поселений приграничных районов, только после этого на уровне республики», — приводит слова Шихсаидова пресс-служба парламента Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Дагестана и Чечни ведут работу по установлению административных границ. Её результатом должно стать внесение в Единый государственный реестр недвижимости координатных данных границ двух регионов. Процесс должен быть завершён до 2021 года. К сегодняшнему дню между сторонами прошли две официальные встречи: первая в Махачкале, вторая — в Грозном.

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