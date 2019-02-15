Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Пентагон: Коалицию по борьбе с ИГ* можно расширить

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мюнхен, Германия, 15 февраля 2019, 16:50 — REGNUM  Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может быть расширена, заявил 15 февраля в Мюнхене исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахэн.

В ходе встречи с представителями ряда стран, входящих в «коалицию», Шэнахэн заявил, что представляет себе это объединение «еще большим и более сильным», а действовать оно может в Афганистане и на Филиппинах.

Как сообщало ИА REGNUM, военные действия так называемой «коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», возглавляемой США, проводятся в Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства этой страны.

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Военное влияние США в мире
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