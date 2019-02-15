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«Чисто формальное деление» — пермский депутат о создании 12 макрорегионов

Политика

Депутат Заксобрания Прикамья Александр Григоренко считает пространственную стратегию, подразумевающую создание 12 макрорегионов, формальностью, отражающей имеющиеся экономические связи и политическую ситуацию в субъектах России

Пермь, 15 февраля 2019, 16:54 — REGNUM  Стратегия пространственного развития с созданием 12 макрорегионов — это чисто формальное деление. Так считает депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что скорого прорывного эффекта ожидать не стоит.

«Это чисто формальное деление, которое отражает и текущие экономические связи региона, и политическую включённость Пермского края в ПФО. Но в ближайшее время это сильного влияние на развитие Пермского края не окажет, поскольку непонятно как экономически будет работать тема макрорегионов», — сказал Григоренко.

По его словам, большее значение имеет выделенная в рамках стратегии специализация отдельных регионов, так как это будет влиять на объёмы федеральной поддержки регионов. Список специализаций Пермского края в рамках этой стратегии (оборонка, химия, нефтедобыча, лесное хозяйство, туризм и другие) соответствует экономической стратегии региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на инвестфоруме в Сочи Дмитрий Медведев заявил о подписании Стратегии пространственного развития. До 2025 года в России появится 12 макрорегионов. С внедрением проекта в России должны сократиться межрегиональные различия в уровне и качестве жизни людей, произойти ускорение темпов экономического роста.

Согласно распоряжению в Прикамье наряду с Башкирией, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями войдёт в состав Волго-Уральского региона.

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