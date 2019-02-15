На свою предвыборную кампанию Порошенко потратил уже $2,5 млн

Киев, , 16:45 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко, который баллотируется на пост главы Украины уже второй раз, на данный момент потратил на свои предвыборную кампанию 70 млн гривен (около $2,5 млн). Об этом сегодня, 15 февраля, заявил на брифинге представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

«На данный момент на компанию потрачено 70 миллионов гривен. Относительно общей суммы, сколько планируется потратить — она пока неизвестна. Жизнь покажет», — рассказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что средства на избирательную кампанию Порошенко будет тратить исключительно из своего избирательного фонда. А этот фонд Порошенко наполняет исключительно из собственных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия Украины зарегестрировала рекордное за всю историю число кандидатов — 44 человека.